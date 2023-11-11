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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إفريكسيم يوقع 9 إتفاقيات بـ 652.4 مليون دولار لدعم التنمية في أفريقيا ..تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكيم بنك" خلال فعاليات اليوم الثالث من انطلاق قمة التجارة الإفريقية السنوية الثالثة IATF 2023، توقيع  نحو 9 اتفاقيات تمويل مع البنوك والمؤسسات الإفريقية المختلفة والتي تقدر بنحو652.4 مليون دولار على مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتضمنت توقيع الإتفاقيات بقروض و مذكرات تفاهم، والتي كان أولها التعاون مع دولة مالاوي لتوفير تمويل دون أي ضمانات بـ10 ملايين دولار لشراء المنتجات الكيماوية والأسمدة بما يدعم القطاع الزراعي  خلال الموسم 2023/2024.

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وتضمن الاتفاق الثاني لإتاحة تمويل بـ 114 مليون يورو بما يعادل 150.65 مليون دولار  مع مجموعة فيزتا جروب بنجيريا  و تمويل بـ113 مليون يورو بما يعادل 120.73 مليون دولار لتشجيع الاستثمار داخل القارة الإفريقية لصالح المجموعة.


و تم توقيع اتفاقية بقيمة 105 مليون دولار مع موزبيق  في قطاع التنمية ، و اتفاق قيمة 75 مليون دولار مع شركة ليليم جولد المتخصصة في التعدين والثروة المعدنية في بوكينافاسو، حيث يستهدف الاتفاق استخراج المعاد وتطوير الأعمال في الدولة ما ينعكس علي قطاع التعدين هناك.

ووقع البنك مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أحد الجامعات النيجيرية وذلك بهدف المركز الدولي للبحث في التكامل الإقليمي والتجارة، حيث تتضمن المذكررة بناء القدرات في مجال البحوث العلمية علي مستوي القارة الإفريقية.

   
ووقع البنك أيضا اتفاق قيمة  55 مليون دولا لتمويل التجارة بالتعاون مع بنك كريدي ببروندا بغرض اتاحة التمويل الميسر لشراء المواد البترولية لدولة بورندي لدعم القطاع التصنيعي بما ينعكس علي حركة الصادرات بالدولة.

كما قام البنك بتوقيع اتفاق بقض بقيمة 40 مليون دولار لتمويل دعم الصادرات ببنك الإئتمان بجامبورا بروندي حيث يستهدف الاتفاق تقديم التمويل لدعم الصادرات المحلية والمصدرين أيضا
وتم توقيع اتفاق بقرض لتمويل تطوير منجم الحديد بقيمة 96مليون دولار  بالكونغو  مما يساعد علي زيادة الانتاج الدولة.

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