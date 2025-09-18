بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد

حرصت بيلا حديد، عارضة الأزياء العالمية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها داخل المستشفى.

ظهرت بيلا حديد في الصور بوجه شاحب وتستخدم أجهزة التنفس الصناعي، مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ما هو مرض بيلا حديد



يذكر أن تعاني عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد من مرض لايم، ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المرض.

يُسبب مرض لايم بكتيريا تُسمى بوريليا بورغدورفيري ، والتي يُمكن أن تُصاب بها إذا لدغتك قراد الغزلان المُصاب (المعروف أيضًا باسم القراد ذو الأرجل السوداء)، لا يحمل قراد الخشب العادي وقراد الكلاب هذه العدوى.

بدأ التعرف على داء لايم، المعروف أيضًا باسم داء البوريليا، لأول مرة عام ١٩٧٥ عندما شُخِّص العديد من الأطفال بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأطفال في لايم بولاية كونيتيكت، وبلدتين مجاورتين، ووجد الباحثون أن لدغات قراد الغزلان المصابة كانت مسؤولة عن تفشي التهاب المفاصل.



أعراض مرض لايم



تشمل علامات وأعراض مرض لايم المبكر عادةً ما يلي:

طفح جلدي أحمر أو آفة جلدية تُعرف باسم الصداع النصفي الحمامي (EM)، يبدأ الطفح الجلدي كبقعة حمراء صغيرة في موقع لدغة القراد، ويستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع بعد اللدغة، تتسع البقعة على مدار أيام أو أسابيع، مُشكلةً طفحًا جلديًا دائريًا أو مثلثًا أو بيضاويًا، قد يبدو الطفح الجلدي كعين الثور لأنه يظهر كحلقة حمراء تُحيط بمنطقة مركزية واضحة، يمكن أن يتراوح حجم الطفح الجلدي من حجم عملة معدنية صغيرة (عشرة سنتات) إلى عرض ظهر الشخص بالكامل. مع انتشار العدوى، قد تظهر عدة طفح جلدي (آفات) من نوع الصداع النصفي الحمامي في مواقع مختلفة من الجسم.

حمى .

صداع .

تصلب الرقبة.

آلام الجسم والمفاصل.

تعب .

تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد المتورمة).



قد تشمل علامات وأعراض المرحلة الثانية من مرض لايم (المرحلة المبكرة المنتشرة) ما يلي:

مناطق متعددة من الطفح الجلدي.

شلل عضلات الوجه ( شلل بيل ).

انسداد القلب أو انقطاع النظام الكهربائي للقلب.

مناطق الخدر أو المشاعر غير الطبيعية ( الاعتلال العصبي ).

قد تشمل علامات وأعراض مرض لايم المتأخر غير المعالج، والتي قد تحدث بعد عدة أشهر إلى عام من الإصابة بالعدوى، ما يلي:

نوبات متكررة من تورم المفاصل، يؤثر هذا عادةً على المفاصل الكبيرة مثل الركبة.

صعوبة التركيز، والمعروفة باسم "ضباب الدماغ"، هي شكل من أشكال اعتلال الدماغ أو تلف الدماغ.

تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد والعضلات والأعضاء (اعتلال الأعصاب المتعدد).

المصدر: .clevelandclinic



