هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب

تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة مع بداية تعاملات الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث واصلت أسعار المعدن النفيس خسائرها في ظل صعود الدولار عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع الإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

تراجع الأسعار الفورية والآجلة

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3653.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، وفق بيانات السوق. ويأتي هذا التراجع بعدما سجل المعدن الأصفر أمس الأربعاء مستوى قياسيًا بلغ 3707.40 دولار للأوقية، وهو الأعلى على الإطلاق.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% لتصل إلى 3688.10 دولار للأوقية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

تأثير الدولار والسياسة النقدية

ساهم ارتفاع الدولار بنسبة 0.2% في زيادة الضغوط على الذهب، إذ يجعل صعود العملة الأمريكية المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى. ويأتي ذلك في وقت قرر فيه البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، مع تعهده بخفض تكاليف الاقتراض بشكل متدرج لبقية العام الجاري.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن هذه الخطوة تأتي كإجراء لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البنك سيتحرك بحذر لموازنة التضخم ودعم النمو.

الأداء السنوي للذهب

رغم التراجعات الأخيرة، لا يزال الذهب محتفظًا بمكاسب قوية منذ بداية العام، إذ قفزت أسعاره بنسبة 39% حتى الآن في 2025، بعد ارتفاعات بلغت 27% خلال العام الماضي. ويعزو خبراء هذا الأداء إلى توقعات خفض الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة حول العالم، فضلًا عن زيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس كأداة للتحوط.

المعادن النفيسة الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينًا في تعاملات الخميس، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 41.55 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% ليسجل 1367.60 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% ليصل إلى 1158.94 دولار.