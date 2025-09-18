قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
توك شو

ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد ملك إسبانيا فيليبي السادس أن الفرصة جيدة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مع مصر، مشيرًا إلى الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة.

تحويل الإمكانات إلى فرص استثمارية

أوضح ملك إسبانيا خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني أن  البلدين يمتلكان إمكانات استراتيجية كبيرة، ويعملان معًا على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة وفرص استثمارية واعدة، تخدم مصالح الشعبين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

موارد استراتيجية ومكانة متميزة

وأشار إلى أن مصر وإسبانيا تتمتعان بموارد استراتيجية مهمة تمنحهما مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

مساهمات إسبانية في مشروعات كبرى

استعرض فيليبي السادس مساهمة الشركات الإسبانية في عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق الإسماعيلية، ومترو القاهرة، وشبكة القطارات فائقة السرعة.

السياحة مجال واعد للتعاون

وفي ختام كلمته، أشاد ملك إسبانيا بالخبرات والمقومات الواسعة التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة، مؤكدًا أن هذا المجال يمثل أحد أهم مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين.

