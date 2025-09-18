ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة

أكد ملك إسبانيا فيليبي السادس أن الفرصة جيدة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مع مصر، مشيرًا إلى الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة.

تحويل الإمكانات إلى فرص استثمارية

أوضح ملك إسبانيا خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني أن البلدين يمتلكان إمكانات استراتيجية كبيرة، ويعملان معًا على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة وفرص استثمارية واعدة، تخدم مصالح الشعبين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

موارد استراتيجية ومكانة متميزة

وأشار إلى أن مصر وإسبانيا تتمتعان بموارد استراتيجية مهمة تمنحهما مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

مساهمات إسبانية في مشروعات كبرى

استعرض فيليبي السادس مساهمة الشركات الإسبانية في عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق الإسماعيلية، ومترو القاهرة، وشبكة القطارات فائقة السرعة.

السياحة مجال واعد للتعاون

وفي ختام كلمته، أشاد ملك إسبانيا بالخبرات والمقومات الواسعة التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة، مؤكدًا أن هذا المجال يمثل أحد أهم مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين.