مدبولي: مصر وإسبانيا تتشاركان لتعزيز الاستثمار.. ونرحب بالملك الإسباني والوفد المرافق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في البث المباشر عبر "إكسترا نيوز"، أن الشراكة بين مصر وإسبانيا تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأشاد مدبولي بدور مجلس الأعمال المصري الإسباني، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المناسبة لتوسيع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما رحّب رئيس الوزراء بملك إسبانيا والوفد المرافق له، معربًا عن تطلّع مصر لأن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لاكتشاف فرص استثمارية واعدة بين البلدين.

وأكد التزام مصر الراسخ بتقوية الروابط والعلاقات الثنائية مع إسبانيا، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.