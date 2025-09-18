قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
أخبار البلد

تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن

جانب من جولة نائب وزير الصحة
جانب من جولة نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية في قرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مبادرة «القرية الصحية النموذجية» ضمن الخطة الوطنية للسكان والتنمية 2025-2027، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

شملت الجولة زيارة وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بالقرية، حيث أجرت نائب الوزير لقاءً مجتمعيًا موسعًا مع المواطنين وممثلي الأجهزة التنفيذية، استمعت خلاله إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية لضمان نجاح المبادرة.

الزيادة السكانية تشكل تحديًا رئيسيًا
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات ويعيق جهود التنمية، مشددة على ضرورة التواجد الميداني المستمر والتفاعل المباشر مع المواطنين بدلاً من الاكتفاء بالحملات المؤقتة.

وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية كشفت أن 20% فقط من النساء يعملن، و10% يبحثن عن عمل دون جدوى، بينما 70% لا يعملن ولا يسعين للعمل، مما يبرز الحاجة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كجزء من حل القضية السكانية.

وأكدت أن اختيار قرية بخانس كنموذج تطبيقي يهدف إلى تقديم تجربة مستدامة قابلة للتعميم تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أعلنت نائب الوزير عن خطوات تنفيذية تشمل سد العجز في الكوادر الطبية بوحدة طب الأسرة، وتعزيز دور مركز تنمية الأسرة، وربط الخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لإنشاء متنزه ترفيهي يعزز التفاعل المجتمعي.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المبادرة ستبدأ رسميًا في الأول من أكتوبر 2025 من خلال معايشة ميدانية لمدة شهر، تشمل حملات توعوية في مجالات الصحة العامة، التغذية، الرياضة، النظافة، وصحة الأم والطفل، إلى جانب برامج محو الأمية، تدريب الشباب، وفعاليات ثقافية.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة عبلة الألفي في لقاء مجتمعي بمدينة دشنا بعنوان «تنمية الأسرة المصرية وحقوق أطفالنا»، بحضور الدكتور أحمد صادق، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة والحوكمة بالمجلس القومي للسكان، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة والقيادات المحلية.

وأكدت خلال اللقاء أهمية تعزيز وعي الأسرة بدورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل، من الحمل حتى عامه الثاني، تُعدّ حاسمة في تكوين قدراته الذهنية والجسدية. كما شددت على ضرورة مناهضة زواج القاصرات، مشيرة إلى حملة «طفولتها حقها» التي أطلقها المجلس القومي للسكان.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا تناول تجارب المواطنين مع زواج الأطفال، وأسفر عن توصيات تتضمن تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة التسرب الدراسي، تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل، مع وضع خطة شاملة لتوعية المجتمع بقضايا الطفولة والزواج المبكر، تمهيدًا لتحسين المؤشرات السكانية وجودة الحياة في قنا.

وزير الصحة طب الأسرة قرية بخانس قنا تنمية الأسرة حقوق الأطفال

