تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية في قرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مبادرة «القرية الصحية النموذجية» ضمن الخطة الوطنية للسكان والتنمية 2025-2027، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

شملت الجولة زيارة وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بالقرية، حيث أجرت نائب الوزير لقاءً مجتمعيًا موسعًا مع المواطنين وممثلي الأجهزة التنفيذية، استمعت خلاله إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية لضمان نجاح المبادرة.

الزيادة السكانية تشكل تحديًا رئيسيًا

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات ويعيق جهود التنمية، مشددة على ضرورة التواجد الميداني المستمر والتفاعل المباشر مع المواطنين بدلاً من الاكتفاء بالحملات المؤقتة.

وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية كشفت أن 20% فقط من النساء يعملن، و10% يبحثن عن عمل دون جدوى، بينما 70% لا يعملن ولا يسعين للعمل، مما يبرز الحاجة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كجزء من حل القضية السكانية.

وأكدت أن اختيار قرية بخانس كنموذج تطبيقي يهدف إلى تقديم تجربة مستدامة قابلة للتعميم تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أعلنت نائب الوزير عن خطوات تنفيذية تشمل سد العجز في الكوادر الطبية بوحدة طب الأسرة، وتعزيز دور مركز تنمية الأسرة، وربط الخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لإنشاء متنزه ترفيهي يعزز التفاعل المجتمعي.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المبادرة ستبدأ رسميًا في الأول من أكتوبر 2025 من خلال معايشة ميدانية لمدة شهر، تشمل حملات توعوية في مجالات الصحة العامة، التغذية، الرياضة، النظافة، وصحة الأم والطفل، إلى جانب برامج محو الأمية، تدريب الشباب، وفعاليات ثقافية.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة عبلة الألفي في لقاء مجتمعي بمدينة دشنا بعنوان «تنمية الأسرة المصرية وحقوق أطفالنا»، بحضور الدكتور أحمد صادق، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة والحوكمة بالمجلس القومي للسكان، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة والقيادات المحلية.

وأكدت خلال اللقاء أهمية تعزيز وعي الأسرة بدورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل، من الحمل حتى عامه الثاني، تُعدّ حاسمة في تكوين قدراته الذهنية والجسدية. كما شددت على ضرورة مناهضة زواج القاصرات، مشيرة إلى حملة «طفولتها حقها» التي أطلقها المجلس القومي للسكان.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا تناول تجارب المواطنين مع زواج الأطفال، وأسفر عن توصيات تتضمن تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة التسرب الدراسي، تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل، مع وضع خطة شاملة لتوعية المجتمع بقضايا الطفولة والزواج المبكر، تمهيدًا لتحسين المؤشرات السكانية وجودة الحياة في قنا.