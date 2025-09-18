قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالملك فليبي السادس، ملك إسبانيا، معربا عن سعادته لافتتاح منتدي أعمال المصري – الإسباني بمشاركة الملك فليبي السادس، ملك إسبانيا.

وقال مدبولي، خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، إن زيارة ملك إسبانيا إلى مصر تحظى بمكانة خاصة، باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأشار إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هذه مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا ويُمثل لقاؤنا اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح البلدين.

وأكد مدبولي أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، كان له أثر فعّال في إزالة العديد من العقبات أمام النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى المناطق التي يتم الاستثمار فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذلك إصدار الرخصة الذهبية، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.

كما شملت الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

وقال مدبولي: “إننا نؤمن بأن إسبانيا تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، وتُعد شريكاً رئيسياً لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية”.

وأضاف: “في سياق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، فإنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية لتحقيق المزيد من الشراكات الناجحة”.

ووجه مدبولي التحية لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وإسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون، وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.

ودعا مدبولي مجتمعي الأعمال في مصر وإسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.

