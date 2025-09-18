مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالملك فليبي السادس، ملك إسبانيا، معربا عن سعادته لافتتاح منتدي أعمال المصري – الإسباني بمشاركة الملك فليبي السادس، ملك إسبانيا.

وقال مدبولي، خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، إن زيارة ملك إسبانيا إلى مصر تحظى بمكانة خاصة، باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأشار إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هذه مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا ويُمثل لقاؤنا اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح البلدين.

وأكد مدبولي أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، كان له أثر فعّال في إزالة العديد من العقبات أمام النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى المناطق التي يتم الاستثمار فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذلك إصدار الرخصة الذهبية، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.

كما شملت الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

وقال مدبولي: “إننا نؤمن بأن إسبانيا تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، وتُعد شريكاً رئيسياً لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية”.

وأضاف: “في سياق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، فإنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية لتحقيق المزيد من الشراكات الناجحة”.

ووجه مدبولي التحية لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وإسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون، وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.

ودعا مدبولي مجتمعي الأعمال في مصر وإسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.