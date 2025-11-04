تقديم عرض"نارمر" ضمن خطة إحياء الوعي بالتاريخ

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وزير الثقافة ، و اللواء خالد اللبان ، مستشار وزير الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، قدمت الإدارة العامه للمسرح عرض " نارمر " لفرقة قومية المنوفية ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، من تأليف وإخراج محمود السبروت.



يتناول العرض الفترة السابقة لتوحيد القطرين ، من خلال قصة الملك مينا والملك العقرب ، كاشفا عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى مهدت لقيام أول دولة مركزية فى التاريخ المصرى القديم .





يقدم العمل معالجة درامية تستلهم التاريخ المصرى بأسلوب فني معاصر يبرز فكرة الوحدة والهوية الوطنية ، ويؤكد على الدور المصرى لمصر منذ فجر التاريخ.



يأتي عرض " نارمر " ضمن خطة إحياء الوعي بالتاريخ المصرى ، وإبراز جذور الدولة ومكانتها الحضارية ، واحتفاء بافتتاح المتحف المصرى الكبير .