انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار سعي الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في تنظيم أعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة لسوق العمل ، تم طباعة كتيب أدلة التقييم ( أدلة التعلم ) لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، وذلك توفيراً للوقت و الجهد المبذول في عملية تقييم الطلاب .

ضوابط و آليات التعامل مع كتيب التقييم بمدارس التعليم الفني 

  •  تلتزم لجنة التقييم و التحقق بأخذ تعهد كتابي على الطلاب و ولي أمره بعدم العبث في الكتيب أو إجراء أي تعديلات فيه أثناء إجراء التقييمات مع التأكيد على الطلاب بمسئوليتهم الكاملة في حال حدوث أي تعديل أو عبث من جانبهم بأدلة التعلم المتضمنة بالكتيب و تحملهم كافة التكاليف و العواقب المترتبة على ذلك.


 

  •  تقوم لجنة التقييم و التحقق بتسليم الكتيبات للمقيم في اليوم المخصص للتقييم وقبل ميعاد التقييم بفترة كافية مع توقيع المقيم على سجل تداول الكتيب بالاستلام ، وإلتزام المقيم بتسليم الكتيبات للجنة بعد انتهاء التقييم مباشرة.
  •  يتم تنظيم أعمال تصحيح الاختبارات التحريرية ( أدلة التساؤل) المتضمنة بالكتيب على أن يتم التصحيح في نهاية اليوم أو اليوم التالي له و يتم تبادل الكتيبات بين المقيمين أثناء أعمال التصحيح تحت إشراف ومسئولية لجنة التقييم و التحقق بالمدرسة.
  •  يلتزم المقيمين بعد الانتهاء من أعمال التقييم بتسجيل النتائج بفهرس أدلة الوحدة مع وضع علامة ✓ للطالب الجدير وعلامة × للطالب غير الجدير أمام فرص التقييم ، وذلك لضمان عدم العبث أو التلاعب بنتائج التقييمات بالكتيب من جانب الطلاب
  • فيما يخص التقييمات التي تم اجراؤها قبل ورود الكتيبات لمدارس التعليم الفني ، يتم الاحتفاظ بأدلة التعلم في ملف انجاز الطالب لكل وحدة ، وبعد الانتهاء من كافة التقييمات الخاصة بالوحدة و قبل إجراء أعمال التحقق الخارجي يتم ارفاقها بالكتيب
  • بالنسبة للكتيبات التي لم يدرج بها الاختبارات التحريرية ، يقوم الطالب بتسجيل تاريخ التقييم بالكتيب و رقم مخرج التعلم و تسجيل اجابته عن الأسئلة في المكان المخصص للإجابة بالكتيب على أن يحتفظ بنسخة من نموذج الأسئلة (الاختبار التحريري) بملف انجاز الطالب
  •  فيما يخص طلاب الخدمات والطلاب الباقين للإعادة يتم الالتزام بتصوير أدوات التقييم (الاختبارات التحريرية - بطاقة فخص المنتج - بطاقة الملاحظة ) وذلك وفق ما هو متبع في الأعوام السابقة فبل اصدار الكتيب
  •  لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة مسئولة عن تطبيق آلية التعامل مع الكتيب وتأمين تداول بما يؤدي إلى الحفاظ عليه وتحقيق أقصى استفادة منه تحت اشراف مدير المدرسة مع مراعاة الارشادات الواردة بالكتيب
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التقييم التعليم الفني

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد