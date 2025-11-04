التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار سعي الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في تنظيم أعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة لسوق العمل ، تم طباعة كتيب أدلة التقييم ( أدلة التعلم ) لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، وذلك توفيراً للوقت و الجهد المبذول في عملية تقييم الطلاب .

ضوابط و آليات التعامل مع كتيب التقييم بمدارس التعليم الفني

تلتزم لجنة التقييم و التحقق بأخذ تعهد كتابي على الطلاب و ولي أمره بعدم العبث في الكتيب أو إجراء أي تعديلات فيه أثناء إجراء التقييمات مع التأكيد على الطلاب بمسئوليتهم الكاملة في حال حدوث أي تعديل أو عبث من جانبهم بأدلة التعلم المتضمنة بالكتيب و تحملهم كافة التكاليف و العواقب المترتبة على ذلك.





تقوم لجنة التقييم و التحقق بتسليم الكتيبات للمقيم في اليوم المخصص للتقييم وقبل ميعاد التقييم بفترة كافية مع توقيع المقيم على سجل تداول الكتيب بالاستلام ، وإلتزام المقيم بتسليم الكتيبات للجنة بعد انتهاء التقييم مباشرة.

يتم تنظيم أعمال تصحيح الاختبارات التحريرية ( أدلة التساؤل) المتضمنة بالكتيب على أن يتم التصحيح في نهاية اليوم أو اليوم التالي له و يتم تبادل الكتيبات بين المقيمين أثناء أعمال التصحيح تحت إشراف ومسئولية لجنة التقييم و التحقق بالمدرسة.

يلتزم المقيمين بعد الانتهاء من أعمال التقييم بتسجيل النتائج بفهرس أدلة الوحدة مع وضع علامة ✓ للطالب الجدير وعلامة × للطالب غير الجدير أمام فرص التقييم ، وذلك لضمان عدم العبث أو التلاعب بنتائج التقييمات بالكتيب من جانب الطلاب

فيما يخص التقييمات التي تم اجراؤها قبل ورود الكتيبات لمدارس التعليم الفني ، يتم الاحتفاظ بأدلة التعلم في ملف انجاز الطالب لكل وحدة ، وبعد الانتهاء من كافة التقييمات الخاصة بالوحدة و قبل إجراء أعمال التحقق الخارجي يتم ارفاقها بالكتيب

بالنسبة للكتيبات التي لم يدرج بها الاختبارات التحريرية ، يقوم الطالب بتسجيل تاريخ التقييم بالكتيب و رقم مخرج التعلم و تسجيل اجابته عن الأسئلة في المكان المخصص للإجابة بالكتيب على أن يحتفظ بنسخة من نموذج الأسئلة (الاختبار التحريري) بملف انجاز الطالب

فيما يخص طلاب الخدمات والطلاب الباقين للإعادة يتم الالتزام بتصوير أدوات التقييم (الاختبارات التحريرية - بطاقة فخص المنتج - بطاقة الملاحظة ) وذلك وفق ما هو متبع في الأعوام السابقة فبل اصدار الكتيب