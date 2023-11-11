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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البنك الزراعي ينظم مؤتمرا لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث


شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مؤتمر البنك الزراعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس في إطار مبادرة " ايد بأيد ... لمستقبل الوطن "  من داخل قصر ثقافة المنصورة ، حيث تم تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسه وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية ، بالإضافة إلي توزيع مواد غذائية وسلع تموينية علي آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهليه ، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي .
جاء ذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ، والأستاذ عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا ، وعدد من قيادات البنك ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية. 
وأكد " المحافظ " علي أن الدولة المصرية تعيش في عهد فخامة الرئيس السيسي أكبر عهد لها من الأمن والأمان ومن هنا ابعث إليه برسالة شكر وتقدير باسم شعب الدقهلية .

 


وأشار " مختار " الي رئيس الجمهورية وجه بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر .
كما أشار " المحافظ " الي أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في تنفيذ مبادرة " ايد بأيد ... لمستقبل الوطن " لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس ، وتعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة اهالينا بالدقهلية.
وقال " مختار " لقد غير رئيس البنك الزراعي فكرة البنك من تقديم القروض فقط إلي المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدات لجميع الأسر الأولي بالرعاية ومساعدة العرائس ، وأحدث نهضة غير مسبوقة بالبنك الزراعي لخدمة المزارعين في جميع ربوع مصر .
وثمن " المحافظ "  الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الاولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وتوفير التمويلات اللازمة .
 

الأسر الاولى بالرعاية البنك الزراعي المصري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ثقافة المنصوره رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مؤسسات المجتمع محافظ الدقهلية

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