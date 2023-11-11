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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيسكوف: الولايات المتحدة تستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل دينها الهائل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي إن "الدين العام الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة قريبا على طباعة المزيد من الدولارات لخدمته".

وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريح أمريكي حول أن الولايات المتحدة أنفقت 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022.

وقبل أيام، أشار المحلل ألكسندر نازاروف إلى أن كلفة خدمة ديون الولايات المتحدة تقترب من تريليون دولار سنويا، وأن تكاليف خدمة الديون تضاعفت خلال 3 سنوات.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في 18 سبتمبر 2023، بأن دين الولايات المتحده تجاوز 33 تريليون دولار لأول مره في التاريخ.

 

الكرملين الدين الامريكي ديون الولايات المتحدة طباعة الدولار وزارة الخزانة الأمريكية

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