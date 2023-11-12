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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 12 - 11 - 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر  مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-11-2023، دون أي تغيير في مستهل معاملات اليوم داخل محلات الصاغة، لتستقر خلالها قيمة المعدن الأصفر.

وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، عن تسجيل الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في قيمة الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-11-2023

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-11-2023

وسجل أشهر أعيرة الذهب انتشارا وهو سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة حوالي 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2211 جنيه للبيع و 2229 جنيه للشراء.
وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة حوالي 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء 
وصل سعر أوقية الذهب إلي 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.

تخارج الاستثمارات في الذهب 


كشف مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

13 مليار دولار أمريكي

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام، إلى 13 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل انخفاضا بمقدار 225 طن من الذهب.
رابطة سوق سبائك الذهب

من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

الذهب كملاذ آمن أمر مؤقت

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذى يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك، إلى اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط، هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت؛ من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة، وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل، مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.
 

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