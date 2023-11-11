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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شتوتجارت يخطف فوزا ثمينا من دورتموند في الدوري الألماني

دورتموند
دورتموند

حقق شتوتجارت فوزا ثمينا على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بينز ارينا في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني.

سجل هدفي شتوتجارت كل من دينيز أونداف في الدقيقة 42 وسيرهو جيراسي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، بينما أحرز نيكلاس فولكروج هدف دورتموند في الدقيقة 36.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

وتعادل أوجسبورج مع ضيفه هوفنهايم بهدف لكل منهما، ورفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما أصبح رصيد أوجسبورج 13 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن فولفسبورج صاحب المركز الحادي عشر.

وتعادل دارمشتات 98 مع ضيفه ماينز بدون أهداف.. ورفع دارمشتات رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة عن ماينز صاحب المركز السادس عشر.

شتوتجارت بوروسيا دورتموند الدوري الألماني دورتموند أوجسبورج هوفنهايم

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