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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: يجب أن تراجع الدول العربية العلاقات مع أمريكا الداعمة لإسرائيل

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالبيان الصادر اليوم عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة" المذاع عبر قناة “المحور” ، أن إسرائيل تحتاج إلى قوة ردع عربية وضغوط دولية. 

تراجع الدول العربية

وأضاف طارق فهمى: يجب أن تراجع الدول العربية العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، الذي يرعى إسرائيل، إضافة إلى ضرورة وجود آليات وأساليب تحقق البنود الصادر ضمن البيان اليوم.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته بالقمة، اليوم، أن المجتمع الدولي- لا سيما مجلس الأمن- يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
 

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