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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها ريال مدريد مباراته مع فالنسيا الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة من مساء اليوم، في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع:

فابيو كارفخال - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ميندي

خط الوسط:

توني كروس - فالفيردي - كامفينجا

خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور - رودرجو - إبراهيم دياز

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل غياب نجمه الأول جود بيلينجهام المصاب والذي يغيب قرابة أسبوعين.

ويدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ترتيب ريال مدريد


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة، أما فالنسيا يأتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني


تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

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