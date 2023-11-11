بقيادة رونالدو .. النصر يضرب الوحدة بثلاثية في دوري روشن السعودي

حقق النصر الفوز على مضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي وذلك على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز.

وأحرز أهداف النصر كل من أليكس تيليس في الدقيقة 11 وعبد الإله على العمري في الدقيقة 39 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 49، وجاء هدف الوحدة في الدقيقة 81 عن طريق أنسيلمو دي مورايس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 31 نقطة في المركز الثاني لترتيب دوري روشن السعودي خلف المتصدر الهلال برصيد 35 نقطة.

وبدأ جيورجوس دونيس المدير الفني للوحدة بتشكيل اساسي ضم كل من:

حراسة المرمى: منير محمدي

خط الدفاع

سعيد المولد - جواد الياميق - دوارتي - إسلام هوساوي - وليد باخشوين - فيصل فجر - أنسيلمو

خط الهجوم

عبد العزيز نور - غودوين - إيجالو.



وجاء تشكيل النصر الذي أعلنه لويس كاسترو وضم كل من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع

سلطان الغنام - عبدالإله العمري - محمد آل فتيل - تيليس

خط الوسط

بروزوفيتش - سامي النجعي - أوتافيو

خط الهجوم

تاليسكا - ماني - رونالدو.

- احتياط النصر:

راغد النجار ، عبدالله مادو ، علي لاجامي ، محمد قاسم ، عبدالمجيد الصليهم ، علي الحسن ، فوفانا ، عبدالرحمن غريب ، خالد الغنام.