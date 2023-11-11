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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار

صدى البلد

هدد وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، اليوم السبت، حزب الله مرة أخرى وقال إنه يلعب بالنار.  

ووجه وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، في وقت سابق من اليوم، تهديده لحزب الله وزعم أنه يجر لبنان نحو حرب قد تقع وهدد بأن اللبنانيون سيدفعون الثمن.

وأضاف جالانت في تهديده لسكان لبنان إذا ارتكب حزب الله خطأ فإن سكان بيروت سيواجهون مصير غزة  وسيهربون من منازلهم.


ولفت وزير دفاع إسرائيل أن حزب الله من الحدود الشمالية على وشك ارتكاب خطأ فادح.


وأوضح وزير دفاع إسرائيل أن هناك قوات الاحتلال الجوية الكبيرة موجهة نحو الشمال ولم نستخدم في غزة سوى 10%.

 

الحدود الشماليه اللبنانيون خطأ فادح قوات الاحتلال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت يوآف جالانت وزير دفاع إسرائيل

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