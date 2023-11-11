نتنياهو: حذرت حزب الله من الخطأ والدخول في الحرب

هدد رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو ، اليوم السبت، حزب الله وقال أنه حذر من الخطأ والدخول في الحرب.

كما هدد وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، اليوم السبت، أن حزب الله مرة أخرى وقال أنه يلعب بالنار.

ووجه وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، في وقت سابق من اليوم، تهديده لحزب الله وزعم أنه يجر لبنان نحو حرب قد تقع وهدد بأن اللبنانيون سيدفعون الثمن.

وأضاف جالانت في تهديده لسكان لبنان إذا ارتكب حزب الله خطأ فإن سكان بيروت سيواجهون مصير غزة وسيهربون من منازلهم.



ولفت وزير دفاع إسرائيل أن حزب الله من الحدود الشمالية على وشك ارتكاب خطأ فادح.

