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مراسل "الغد" من غزة: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنع نقل الحقيقة إلى العالم

مراسل قناة الغد
مراسل قناة الغد

علق عبد الله عبيد، مراسل قناة "الغد" من قطاع غزة، على الفيديو المنتشر له وهو يتعرض للقصف خلال نقل رسالته الاعلامية، قائلا: ليست أول مرة أتعرض لقصف إسرائيلي خلال نقل الحدث على شاشة "التلفزيون"، موضحًا أن الصحفي الفلسطيني لديه خبرات كبيرة في مثل هذه المواقف، فالعدوان أدى إلى تأدية المهنة بشكلها المهني.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنع نقل الحقيقة إلى العالم، مؤكدا أن الصحفيين في قطاع غزة حريصون على البقاء في شمال غزة لنقل الحقيقة وفجيعة القصف الإسرائيلي على القطاع، وتعهدت بالتواجد في الشمال لأنها ساخنة الآن.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الذين استشهدوا خلال نقل الأحداث في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم يتكاتفون؛ من أجل نقل الأحداث رغم حجم الصعوبات الكبيرة التي يتعرضون لها، بجانب تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف.

وأوضح أن هناك فيديوهات مع الصحفيين توثق القصف الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الفزع الأول لعائلته، كان حاضرا من تعرضه لقصف إسرائيلي، وأنه غائب عن أهله منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أنهم نزحوا إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة قناة الغد قطاع غزة توك شو

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