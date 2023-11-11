عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا فعل أهل غزة بعد القضاء على 16 جنديًا إسرائيليًا بمحيط مستشفى الشفاء؟ خاص

قتل 16 جندي اسرائيلي
قتل 16 جندي اسرائيلي

يشهد محيط مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة قصفا متواصلا من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي دون الأخذ في الاعتبار سلامة المرضى والمصابين إضافة إلى قطع جميع سبل الحياة وأبسط أدوات العلاج أو الرعاية الصحية. 
 

txt

وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم الرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته عن غزة

txt

نرفض تهجير الفلسطينيين.. إعلامي عراقي: مصر تقود ملف إيصال المساعدات إلى غزة


وفي مراسلة خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قال محمد احمد، شاب فلسطيني من داخل قطاع غزة، ان قوات المقاومة تمكنت من تدمير آليات جيش الاحتلال وقتل 16 جنديا من عناصر الجيش في محيط مستشفى الشفاء خلال اشتباكات مباشرة بينهم مساء امس. 

واضاف محمد “بعد ان تمكنت قوات المقاومة من قتل الجنود الاسرائيليين وتعطيل وتدمير آلياتهم ساد الفرح المؤقت بيننا، وحاولنا ان نشفي صدورنا رغم ان ما فقدناه لن يشفى ولن تلتئم جروحنا التي تسبب فيها الاحتلال”. 

حصيلة الشهداء المعلنة في صفوف المدنيين الفلسطينيين حتى الآن تقارب الـ 15 الف ثلثيهم من الاطفال، وتقدر بأضعاف تلك الارقام بين المفقودين والمحتجزين تحت الركام حتى الآن بسبب استمرار القصف الغشم. 

كما تستخدم قوات الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض ضد المدنيين رغم انها سلاح محرم دوليا استخدامه حتى في الحروب ضد العسكريين. 

ونشر الطبيب النرويجي مادي جيلبريت، اول امس، الذي يعمل داخل مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة ، شهادته التي صدمت المجتمع الدولي بحقائق إجرامية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بمحيط المستشفى دون سابق إنذار أو الأخذ في الاعتبار مدى سوء حالات الجرحى الذين انقطعت بهم سبل العلاج أو الرعاية الصحية الأولية. 
 

وقال الطبيب النرويجي في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع تيك توك، أنه سيخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينفذ عمليات إرهابية ضد المدنيين دون خطة واضحة للأهداف العسكرية المزعومة أو المنشآت التي يدعي أنها مستخدمة من قوات حماس.

واضاف أنه يعمل في المستشفى لسنوات ويستمر نتنياهو في الادعاء أن إسرائيل تسيطر على الوضع في القطاع دون إعلان خطة واضحة فيما يصفه الطبيب بالكذب والخداع.

ويقول مادي أنه حتى الآن استشهد أكثر من ٣ آلاف طفل دون ذنب ومازال أكثر من ألفين آخرين في عداد المفقودين وحتى الآن لم يرى اي سيطرة على المكان من جيش الاحتلال.

ويطالب الطبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن دعم نتانياهو الذي وصفه بالارهابي.
 

مستشفى الشفاء قطاع غزة قوات جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي المرضى العلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

موضوعات متعلقة

هل المقاطعة مفيدة؟..خبير: استخدام التكنولوجيا في الإنتاج المحلي يساعد في التقدم

خبير تكنولوجيا: مستقبل المؤسسات يعتمد على التحول الرقمي واستخدام الذكاء الصناعي

من داخل مستشفى الشفاء.. طبيب نرويجي يتهم نتنياهو بالإرهاب ويهاجم بايدن

بيئة العمل الصالحة.. 10 أسباب لتجنب "الاغتراب الوظيفي"

مفاجأة جديدة في واقعة متسول المنصورة صاحب الكنز

خريج جامعة الأزهر| لأول مرة.. تعيين عالم مصري رئيسا للكلية الملكية البريطانية

سيدة تفاجئ زوجها بسيارة هدية بمناسبة زواجه بأخرى.. ورسالة ليلة الزفاف

اختفاء سحلية منذ 42 عاما.. ما أهميتها؟

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية

مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ