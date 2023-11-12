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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام بدراوي: لقاءات السيسي مع رؤساء إيران وتركيا والسعودية حنكة سياسية

حسام بدراوي
حسام بدراوي

قال الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، إن هناك 800 ألف إسرائيلي متطرف استوطنوا الضفة الغربية الآن، مضيفا أن خيار حل الدولتين مستحيل في ظل دولة تمتلك القوى والعتاد والجيش ودولة أخرى لا تمتلك شيء، وهذا سيجعل هناك دولة ذليلة ودولة قوية، دولة تحت السيطرة المطلقة ودولة أخرى بلا سلاح.

وأشار حسام بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن دمج الشعبين في دولة واحدة سيواجه برفض من الصهاينة وليس اليهود، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم بها تعصب وعنف بين الأجناس مثل إسرائيل.

وأضاف حسام بدراوي، أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية إيجابية وخطوة محترمة سواء كان بالقبول أو الدعوة، مشددًا على أن الاجتماع كان مع القوى الكبرى في المنطقة وكان هناك تلاقي للمصالح بدلًا من منافسة قد تضر، موضحًا أنها لقاءات تدل على حنكة ورغبة في أن تحصل مصر دورها الطبيعي في المنطقة بدلًا من أن تكون هامشية.

الإعلامي خيرى رمضان الدكتور حسام بدراوي الرئيس عبدالفتاح السيسي الضفة الغربية القاهرة والناس

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