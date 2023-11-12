سبب غريب.. لماذا لم يتعاقد الزمالك مع موسيماني؟

في تطور غريب ومثير للاهتمام، تم الكشف عن عدم اهتمام نادي الزمالك المصري بالتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي كان مدربًا لفريق النادي الأهلي.

لماذا لن يتعاقد الزمالك مع موسيماني ؟

أكد الإعلامي محمد بركات وجود مفاوضات بين النادي وموسيماني، ولكن تبين أن الزمالك ليس متحمسًا للتعاقد معه، وذلك بسبب الخلافات السابقة التي كانت بينه وبين مسؤولي النادي الأهلي، وتحديدًا بسبب تدخلات زوجته في الشؤون الفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد بركات أن توجه الزمالك حاليًا نحو التعاقد مع مدرب سابق للنادي الأهلي، صعب، وليس موسيماني هو المدرب الذي يتم مناقشته في الوقت الحالي.

في سياق آخر، أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًا عن فسخ عقد موسيماني، نظرًا لسوء النتائج والأداء للفريق تحت قيادته، بالإضافة إلى قرار الزمالك برحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لنادي الزمالك.

نادي الزمالك يكشف الحقيقة

كشف نادي الزمالك حقيقة عدم اختيار موسيماني، وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشائعات المتداولة حول المدير الفني القادم للفريق لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد مفاوضات مع مدربين محليين أو عالميين.

وفي تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أشار سالم إلى أن الأسماء التي تم ذكرها سابقًا لمدربين أجانب ليست متعاقدة مع أندية، ولذلك تم تجاهلها، ولكن الآن تظهر شائعات تتعلق بمدربين لديهم تعاقدات مع أندية تتعاون معها الزمالك، وهذا يثير استياء المجلس.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك أنه لا يمكن أن يتم دعم أي مبادئ تتعارض مع أصول النادي ومبادئ التعاقد مع لاعبين وأندية أخرى. وأكد أن أيمن الرمادي وشوقي غريب هما مدربان كبيران ولهما سجل حافل في تحقيق النتائج الجيدة مع فرقهما، ولكن لم يتم ذكر أسمائهما فيما يتعلق بتدريب الزمالك.