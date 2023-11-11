عضو مجلس الزمالك: العامري فاروق في أشد الحاجة إلى الدعاء

وجه أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب احمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "دعواتكم لصديقي العزيز عشرة العمر المحترم العامري فاروق بالشفاء العاجل بإذن الله فهو في أشد الحاجه للدعاء، اللهم أشفه وعافه واعفو عنه يارب"

وكان محمود الخطيب متواجدا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء منذ أيام، وحضور الجنازة ظهر الخميس. ".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.