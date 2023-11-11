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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس الزمالك: العامري فاروق في أشد الحاجة إلى الدعاء

العامري فاروق
العامري فاروق

وجه أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب احمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "دعواتكم لصديقي العزيز عشرة العمر المحترم العامري فاروق بالشفاء العاجل بإذن الله فهو في أشد الحاجه للدعاء، اللهم أشفه وعافه واعفو عنه يارب"

وكان محمود الخطيب متواجدا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء منذ أيام، وحضور الجنازة ظهر الخميس. ".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

اللواء أحمد سليمان مجلس إدارة الزمالك العامري فاروق يتعرض لوعكة صحية نائب رئيس النادي الأهلي

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