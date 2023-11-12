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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأردني: توجيه طائرة مساعدات طبية عاجلة لـ غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجه طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأضاف المصدر: "تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة. وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".

وأمس السبت، قال المنسق الأممي للإغاثة مارتن جريفيث إن أفعال الحرب في منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة أمر مستهجن ولا بد من وقفها.

وذكر المسؤول الأممي في حسابه على "إكس"، "أنه لا يوجد مبرر لأفعال الحرب في المنشآت التي توفر الرعاية الصحية، ولا يمكن تبرير قطع الكهرباء والغذاء والماء عنها وإطلاق النار على المرضى".

وشدد جريفيث على أن المستشفيات يجب أن تكون "أماكن آمنة" لمن يحتاجونها ولا ينبغي أن تكون مسرحاً للأعمال العسكرية.

 

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