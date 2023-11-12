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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر: كولر عنده خارطة طريق بدأها بالتخلص من سيد عبد الحفيظ

صدى البلد

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد التعادل أمام الجونة في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر: كولر مدرب الأهلي عنده خارطة طريق لا يعلمها أحد غيره، يريد أن ينفذها حتي لو كانت علي حساب النتائج التاريخية التي حققها الموسم الماضي، والتي جعلت  النادي الأهلي يحتل المركز الثالث علي العالم لأول مرة في تاريخ الكرة في أفريقيا وآسيا، ولكن حتي نكون محقين الكابتن سيد عبد الحفيظ له على الأقل 50%  من هذه الانتصارات والنتائج المبهرة.

وتابع فرج عامر: أول طريق الانكسار تخلص من سيد عبد الحفيظ وتحفظ علي كل قرارات اللجان الفنية في الأهلي وانفرد بالقرار، وها هو ينفذ خارطة الطريق الخاصة به، وللعلم لا يوجد فريق يلعب كرة في العالم بدون تثبيت الفريق، والتغييرات لا تمس العناصر الأساسية إلا في حالة الإصابة، والتجارب وكسب اللياقة لمن لا يلعب يحصل عليها باللعب في المباريات الودية وفي المسابقات الأضعف والأقل أهمية مثل كأس الرابطة مثلا .

 

وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيمت مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.


مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

كولر الاهلي و الجونة افتتاحية الدوري الممتاز

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