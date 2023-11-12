شاهد.. هروب أسد يثير الرعب في شوارع روما

أثار أسد الرعب في شوارع مدينة روما بعد هروبه من السيرك، مما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.

وطالب عمدة مدينة روما، اليساندرو جراندو، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، المواطنين عدم المغادرة من منازلهم لحين اعلان القبض على الاسد الهارب الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.

وانتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي مما اثار التساؤلات عن كيفية هروبه ومكان تواجده الحالي.

ونشر احد رواد مواقع اكس، تويتر سابقا، انباء عن الواقعة قائلا " انباء عن هروب أسد من سيرك في مدينة لاديسبولي الإيطالية، الواقعة بالقرب من روما… الآن هو يتجول بهدوء في الشوارع، ومسبب رعب للناس هناك…

#Italy A lion has escaped from a circus in the Italian city of Ladispoli, near Rome. pic.twitter.com/wk9v8vRbEP — The National Independent (@NationalIndNews) November 11, 2023

حذرت السلطات وحثتهم على عدم مغادرة بيوتهم ووعدتهم بالقبض عليه في أقرب وقت ممكن."

وتمت مشاركة لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأسد، المعروف باسم كيمبا، وهو يتجول في الشوارع المزدحمة بينما كان سائقو السيارات يجلسون في سياراتهم غير مصدقين.

وأكد العمدة غراندو أنه لا يملك الصلاحيات اللازمة لمنع السيرك من دخول المدينة على الرغم من أنه أعرب عن رفضه، كما فعل العديد من السكان الذين أرسلوا شكاوى.

وجاء في بيان عمدة المدينة بشأن الأسد الهارب: 'هرب أسد من السيرك. يرجى الانتباه الكامل وتجنب السفر حتى إشعار آخر.

وذكرت قناة RaiNews أن الشرطة ورجال الإطفاء أقاموا مركز قيادة لوجستية للتعامل مع الحيوان الهارب.

تم إغلاق جزء من طريق فيا أوريليا التاريخي مع استمرار البحث.

ووفقا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلا سيرا المحلية، فإن الأطباء البيطريين المسلحين بالبنادق أطلقوا النار على الأسد بمهدئ لكن المحاولة باءت بالفشل.