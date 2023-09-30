أسد البحر يهرب من حديقة أمريكية ويثير الجدل في الشوارع

استغل أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.



أسد بحر يهرب من قفصه

وذكرت قناة "ABC News" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها.

وأضافت أن الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلا ثم عاد إلى حوض السباحة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت كشفت السلطات الأمريكية في بيان صادر عنها، أنها أعلنتحالة الطوارئ بسبب فيضانات عارمة تسببت في تعطل حركة النقل وإغلاق الطرق والمطارات.