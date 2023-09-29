عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسد ينهي حياة حارس الحديقة في اليابان

اسد
اسد

شهدت حديقة حيوان في اليابان كارثة بشعة حيث قتل حارس بعد تعرضه على ما يبدو لهجوم من أسد. 

txt

حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

txt

لمواجهة موجة الحر.. حديقة برازيلية تقدم مثلجات للحيوانات

وقالت الشرطة إنه تم العثور على كينيتشي كاتو،53 عاما، ينزف من الرقبة في قفص الأسود في متنزه توهوكو سفاري في نيهونماتسو بمحافظة فوكوشيما، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة عدم استجابة وتم إعلان وفاته لاحقا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.


ويظهر الجرح أن كاتو تعرض للهجوم من قبل حيوان، وأظهرت لقطات كاميرا الأمن أسدا انقض عليه، وفقا للشرطة ونائب رئيس حديقة الحيوان نوريتشيكا كوماكوبو.


وقال كوماكوبو إن كاتو، وهو موظف ذو خبرة عمل في حديقة الحيوان لأكثر من 25 عاما، تعرض للهجوم على ما يبدو أثناء محاولته إغلاق الباب بين القفص وممر العمال.


وأعلنت الحديقة أنها ستغلق أبوابها إلى حين تحسين إجراءات إدارة السلامة

أسد حيوان اليابان حارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

آخر تحديث لـ أسعار الذهب| زلزال يضرب عيار 21.. و700 جنيه انخفاضا خلال أيام

موضوعات متعلقة

العاصفة إلياس .. إجراءات صارمة لمواجهة كارثة جديدة في اليونان

كلب يقتحم الملعب ويمسك بالكرة وسط هتاف الجمهور في المكسيك.. ماذا حدث؟

الحمض النووي يكشف سر بقايا سلحفاة عمرها 6 ملايين عام على ساحل الكاريبي

الجيش والإطفاء يحاولون إنقاذ المواطنين من عاصفة كارثية تضرب اليونان

أمريكا تحاول إنقاذ 23 أسدا ونقلها من السودان.. ما القصة؟

الذكاء الصناعي لا يمكن الاعتماد عليه في الطب .. ما القصة؟

هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

ترشيحاتنا

ياسمين علي عن فتى أحلامها: نفسي يكون شبهي

التعليم تحسم الجدل حول درس سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

اصطدام قطارين في اسكتلندا وإصابة شخصين

سوبر وبيعمل كل حاجة.. مدرب منتخب مصر السابق يتغنى بإمام عاشور

بعد التأهل.. بركات يتغنى بنجمي الأهلي وبيراميدز

مشروع مترو ضخم يخدم أهالي الإسكندرية.. تكلفته ملايين الدولارات وهذا موعد افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ