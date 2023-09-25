حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

وثق مقطع فيديو مروع لحظات هجوم أسد ذكر بشكل مفاجىء وخطير على مروضه داخل قفص مغلق في سيرك مدينة دونجنينج، شمال الصين.

أظهرت اللقطات الصادمة التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، هجوم الأسد الذكر على مروضه خلال العرض بينما كانت أنثى الأسد واقفة بجانبه.

وبمجرد هجوم الأسد على مروضه، بدأ الجمهور في الصراخ حتي تمكن المروض من الفرار من قبضة الأسد راكضا إلى الموقع المقابل للقفص والأسود على عقبيه.

سيرك صيني

وقال شاهد عيان: “خرج أسد ذكر أولا إلى منصة العرض وحاصر الأسد الأنثى، حتى أصبحا معا، واضطر الحارس إلى التدخل بالعصا للفصل والتفريق بينهما”.

وتابع شاهد العيان: "انقلب بعدها الأسد على المروض، مما أدى إلى حدوث فوضى في القفص، وفر المتفرجون الخائفون، بينما ظلت أنثي الأسد في مكانها وبجوراه".

وتوقف العرض فورا بعد الهجوم، وأعاد السيرك المبالغ المدفوعة للجمهور.

وبعد يوم واحد من الهجوم، قال عمدة مدينة سوينينج إن المروض أصيب بجروح في ذراعه.

وقام السيرك بعد الواقعة بتفكيك منطقة الأداء الخاصة به وغادر مدينة سوينينج.

يأتي ذلك بعد حادثة مروعة أخرى في سيرك صيني، شهدت هروب أسدين تجاه الجمهور وتسببا في تدافع في أبريل.