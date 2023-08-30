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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

لمدة ساعتين.. أسد
لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع دولة جنوب آسيا..شاهد

أثار هروب أسد من سيارة خاصة كانت تنقله وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوبي باكستان حالة من الرعب قبل الإمساك به.

بعد ساعتين من إثار الأسد حالة من الذعر بين المواطنين تمكن مفتش الحياة البرية، مختيار سومرو، من الإمساك بالحيوان الهارب. 

وقال مختيار سومرو لـ “رويترز”: "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور، والأسد معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله".

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دعوى قضائية 

وأوضح مفتش الحياة البرية أن الأسد دخل إلى قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت، كما رصد مقطع فيديو الأسد يهاجم رجلا ملقى على الأرض، لكن الأخير تمكن من الفرار.

وأضاف أن المنطقة شهدت زحاما كثيفا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث كما تجمعت  الحشود لمشاهدة الحيوان المفترس.

وأشار “سومرو” إلى أن إدارة الحياة البرية نقلت الأسد إلى مجمعها، إذ أنه يحظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية، كما  ذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نظير في بيان، أن مالك الأسد احتُجز وستقام ضده دعوى قضائية. 

 

 

 

 

أسد باكستان الرعب كراتشي

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