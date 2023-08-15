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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أسد وتمساح نيلي يُستخدمان في تقديم العروض على شاطئ بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكنت حملة تفتيشية من إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، من ضبط حيوانات ممنوعة ومحظورة، بينها أسد صغير وتمساح نيلي وثعبان، خلال استخدامها في عروض بأحد شواطئ مدينة الغردقة. 

وشنت إدارة محميات البحر الأحمر، وشرطة البيئة، حملة تفتيشية على أحد الشواطئ الذى يستخدم الحيوانات المحظور والممنوع استخدامها أمام الجمهور، بطريق الشيرتون بالغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

 

وتمكنت الحملة من ضبط مجموعة من الأشخاص تقوم بعرض بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور، والتي تبين أنها تمساح نيلي، وفرد من نوع النسناس، وأسد صغير " شبل "، وأحد الثعابين من نوع الأصلة، تمت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابه العامة.

البحر الأحمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الدكتورة ياسمين فؤاد

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