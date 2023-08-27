ذل التيك التوك المظلم.. مشاهير يضربون عن الطعام ويذلون أنفسهم مقابل "حوت" و"أسد"

“مش هاكل إلا لما تبعتولي حوت.. هعمل أي حاجة بس ابعتولي أسد”.. كلمات تبدو غريبة وغير مفهومة للبعض، لكن حين تتابع البث المباشر لبعض مشاهير التيك توك ستعي تماما معنى هذه الكلمات التي يرددها أصحابها، من أجل الحصول على المال بتصرفات تصل إلى حد إذلال الذات.

ففي الآونة الأخيرة، سادت حالة من السخط بين رواد التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور بعض مشاهير التيك توك وهم يذلون أنفسهم من أجل التربح من البث المباشر، عبر إرسال المتابعين لهم ما يسمى بـ"الحوت" و"الأسد" الذي يصل قيمتهما إلى نحو 20 ألف جنيه.

فمن أجل حصول البعض من رود الـ تيك التوك الذين اشتهروا مؤخراً عبر التطبيق الأكثر شهرة بالعالم، على ما يسمى بـ الأسد يعرضون أنفسهم للإذلال دون الاكتراث إلى آدميتهم أو كرامتهم للحصول على المال، مبررين ذلك بأن هذا الأمر هو ملجأهم الوحيد لكسب لقمة عيشهم.

مش هاكل إلا بـ حوت

فهناك شاب من ذوي الهمم يعيش بدون ذراعين، يظهر بشكل يومي وهو يضع الطعام أمامه رافضاً تناوله لساعات خلال البث المباشر، أمام متابعيه لاستعطافهم للحصول على الأسد أو الحوت، ممتنعاً عن تناول الطعام إلا بعد إرسال تلك الرموز المربحة، التي ابتداعها تطبيق التيك توك التي تترجم إلى أموال فيما بعد.

يظهر الشاب وهو يقول “وربنا مش هاكل إلا ما تبعتولي أسد”.. ويظل يردد الشاب هذا الأمر لساعات وهو يبكي ويرجو الناس إرسال ما يطلبه حتى يبدأ في تناول الطعام.

شبيه محمد صلاح

ولم يكن هذا الشاب الوحيد الذي يقوم بهذا الأمر، بينما المدعو بـ "شبيه محمد صلاح" يفعل الأمر ذاته بطريقة غير لائقة ومستفزة، حيث يظل يرفض تناول الطعام حتى يتم ارسال “الأسد او الحوت” المراد، دون اكتراث إلى السخرية التي يتعرض لها شبيه "محمد صلاح".

صاحب القناع الأسود

لم تكن هذه البدعة الأولى، ولكن هناك أشخاصا يظهرون ببث مباشر بالتيك توك، يلجأون لإذلال أنفسهم بشكل لا يتخيله أحد، حيث ظهر مؤخراً شاب يرتدي قناعا أسود ويحمل لافتة مكتوبا عليها اذا ارسل متابعوه “بطة” سينبح مثل الكلاب، وإن ارسلوا أسد أو رموز أكثر قيمة فسيحلق شعر رأسه ويفعل ما سيطلبونه، في حالة لا نشهدها إلا داخل الغرف المظلمة بالإنترنت المظلم، ليتحول هذا الأمر على الملاء دون الحاجة إلى اللجوء لتلك الغرف السرية والمظلمة.

صاحب القناع الاسود بالتيك توك

نبطشجية الافراح بالتيك توك

وفي حالة اكثر غرابة يظهر رجل وفتاة لا يزالان في سن المراهقة، يرددان اسماء المتابعين كـ" نبطشجية الافراح الشعبية"، وكأنهم يحملان الميكرفون ويحييان المعازيم كما يفعل النبطشي بأفراح المناطقة الشعبية، ويظل هذا الرجل والفتاة لساعات يرددان اسماء المتابعين لارسال الورود والاسود والحيتان لهما.

من وراء تصرفاتهم مشينة؟

هنالك العشرات من مشاهير التيك توك يسيرون على هذا النهج، ليجعلنا هذا الأمر المريب نتساءل، هل هؤلاء الشباب يتم توجيههم لفعل تلك التصرفات أم هي تصرفات فردية وأجتهادات شخصية؟ّ!.

لكن ما يبدو وما استنتجه البعض، أن هذا الأمر ممنهج، وأن هؤلاء الشباب المشهور عبر التيك توك، يتلقون أوامر وتوجهات بفعل هذه الأمور، لكن لا أحد يعلم من الذي يوجه هؤلاء الشباب ليظهرون بتلك الصورة المشينة والمعيبة.