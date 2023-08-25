أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو لعروس حصد ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا فقد ظهرت العروس يوم فرحها بملامح تبدو أكبر من الأب .

وقد ظهرت العروس في مقطع الفيديو وهي ترقص مع والدها إلا أن لمسات المكياج قد جعلها تبدو بملامح أكبر كثيرا من عمرها الحقيقي.

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد تباينت البعض رأى ان تلك المقطع هو “الجانب المشرق من الزواج في عمر صغير” "ابوها ازاي" “سؤال ده ابواها ازاي” .

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@midoeisa/video/7270665575364332806?_r=1&_t=8f7YHLLHkWc