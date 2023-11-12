تفاصيل المقر الجديد للمعامل المركزية لوزارة الصحة وموعد الافتتاح

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار تم البدء في المشروع العملاق لمجمع المعامل المركزية بمدينة بدر.

وأضافت الجندي في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن المبنى الجديد يضم أحدث تكنولوجيا التشخيص في مجال الفحص والتحليل وفقا لأحدث الأكواد العالمية، موضحة أنه تم الانتهاء من المبني بالكامل وفي مرحلة التشطيبات النهائية حاليا ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام القادم ٢٠٢٤ .

وأوضحت رئيس إدارة المعامل المركزية ، أنه تم استحداث وحدة للجينو وزراعة الأنسجة هذا بالإضافة إلي العمل علي توحيد كود تحليل المخدرات تماشيا مع قانون المخدرات الجديد مشيرة إلي أنه بالتوازي مع ذلك هناك خطة تطوير شاملة للمعامل المركزية بالقاهرة والمحافظات.