مسيرات بمئات الآلاف في أوروبا وأمريكا ضد حرب الإبادة الجماعية .. فيديو



تظاهر أمس أكثر من 300.000 في مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن، حيث قالت الشرطة إن أكثر من 300 ألف شخص انضموا إلى المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، بينما قدر المنظمون العدد بـ 800 ألف، وفق ما ذكر موقع يور أكتف.

وهتف بعض المتظاهرين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وحمل آخرون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا المذبحة” و”أوقفوا قصف غزة”.

أثار الرد العسكري الإسرائيلي الغضب في العالم، حيث خرجت احتجاجات أسبوعية في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وفي الولايات المتحدة، تظاهر مئات المتظاهرين بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، قبل وقت قصير من وصوله إلى منزله لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتحايل موكب بايدن على المظاهرة، التي سار فيها المئات.

وارتدى العديد منهم العلم الفلسطيني وحملوا لافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وقالت هناء أ، التي رفضت ذكر اسمها الأخير، إنها جاءت إلى ويلمنجتون للاحتجاج على مقتل الأطفال الأبرياء والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. ولدى سؤالها عن المنافسة المحتملة في نوفمبر المقبل بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، قالت "سنصلي وننتظر، لكن في هذه المرحلة لن ننتخبه (بايدن)".

وشارك نحو 21 ألف شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل يوم السبت، وفي باريس، كان المشرعون اليساريون من بين حوالي 16 ألف متظاهر ساروا حاملين لافتات وأعلام مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بوقف إطلاق النار.

ورحب بعض السياسيين اليساريين الفرنسيين بدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار ومعارضة حملة القصف الإسرائيلية.

