تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

حذر أحد الخبراء في بريطانيا من تفشي عدوى بكتيرية، خلال الأيام الحالية، منوها إلى أن الموجة التالية من السعال الديكي أصبحت وشيكة.

ووصفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية السعال الديكي، بأنه عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس وتنتشر بسهولة شديدة وفقا ل صحيفة express.

وعلى الرغم من أن العدوى البكتيرية ليست شديدة دائمًا، إلا أنها يمكن أن تستمر لعدة أشهر وتسبب مشاكل صحية خطيرة للأطفال والرضع عندما تؤدي نوبات السعال الشديدة إلى صعوبة في التنفس أو القيء أو سلس البول أو كسر الأضلاع".

اعراض السعال الديكي

العلامات الأولى للسعال الديكي غالبًا ما تكون مشابهة لنزلات البرد.

صعوبة في التنفس

انقطاع مؤقت للنفس

سيلان واحتقان في الأنف

احمرار العين