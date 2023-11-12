فئة 6000 جنيه.. أحدث موبايل متوسط من Oppo

أطلقت Oppo في وقت سابق من هذا الشهر هاتف Oppo A2 5G الذكي في السوق المحلية في الصين. ما جعل هذا الهاتف جذابًا هو حقيقة أنه الهاتف الأكثر جاذبية بأسعار معقولة مع خيار تخزين 512 جيجابايت، و أصبح الهاتف الذكي الآن متاحًا رسميًا للشراء.

Oppo A2 5G

اعتبارًا من اليوم ، يتوفر الجهاز رسميًا للشراء في الصين بثلاثة خيارات للألوان: الأسود والأخضر والبنفسجي.

يمكن للمستهلكين المهتمين إجراء عمليات الشراء الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لشركة Oppo و JD.com. يتم تقديم Oppo A2 في تكوينين للتخزين: 12GB + 256GB ، بسعر ( 233 دولارًا أمريكيًا) ، و 12GB + 512GB ، متاح مقابل ( 247 دولارًا أمريكيًا) أي في فئة ال 6000 جنيه تقريبا.

مواصفات Oppo A2 5G

يتميز Oppo A2 5G بشاشة LCD Punch-hole مقاس 6.72 بوصة بدقة 2400 × 1080 ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، ويحقق سطوعًا أقصى يبلغ 680 شمعة مع حماية شاشة Panda Glass.

من حيث الكاميرا ، فهي تشمل كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung S5KJN1 ، مصحوبة بعدسة B/W بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط ويعمل على نظام ColorOS 13.2 المستند إلى Android 13 ، والذي يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

بفضل MediaTek Dimensity 6020 SoC ، فهو يتميز بذاكرة LPDDRx وذاكرة فلاش UFS 2.2 ، بالإضافة إلى لوحة غرافيت حرارية فائقة التوصيل لتبديد الحرارة.

تشتمل خيارات الاتصال على Wi-Fi 5 ومدخل USB-C ومكبرات صوت استريو مقترنة ومقبس سماعة رأس 3.5 مليمتر، والجدير بالذكر أن Oppo A2 5G يحمل تصنيف IP54 للحماية من الغبار والماء.