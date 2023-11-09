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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا iPhone.. أفضل نظام كاميرات في هواتف Oppo الجديدة

وداعا iPhone..أفضل
وداعا iPhone..أفضل نظام كاميرات في هواتف Oppo الجديدة

عقدت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة المؤتمر الرئيسي لمنتدى التصوير السنوي حيث حصلنا على بعض الأخبار المثيرة حول خطط التصوير المستقبلية للشركة.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، سيظهر نظام كاميرا Hasselblad HyperTone من الجيل التالي لأول مرة على سلسلة Oppo Find X7 ، وقد دخلت Oppo في تفاصيل حول تطورها الجديد،  كما يوجد تأكيد على أن سلسلة Oppo Reno 11 القادمة و OnePlus 12 ستحتويان على نفس نظام التصوير مثل Find X7.

تحدثت Oppo عن جهودها في تطوير محرك HyperTone Image Engine الجديد كليًا الذي يستخدم التصوير الحاسوبي لمعالجة التشويه وغيره من عقبات التصوير الفوتوغرافي المحمولة الشائعة، كما يجلب محرك HyperTone تقنية AI لإزالة الضوضاء ويوفر تصحيحًا فرديًا لسطوع البكسل باستخدام تقنية مصفوفة الفوتون.

تزعم Oppo أن محرك التصوير الجديد الخاص بها يمكنه زيادة الوضوح بنسبة 30٪ مع تقليل تشويش الصورة بنسبة 60٪. يشمل المعالجة الجديدة للصور التحكم في مطابقة النغمة ودمج الصور مع السلبيات الرقمية.

تفاخر Oppo أيضًا بتحسينها لعينة الألوان ، ومعالجة مشكلات مثل الإزهار باستخدام AI المدمجة ولقطات الصور الشخصية مع إحساس واضح بالمساحة ويتم الإعلان عن وحدة telephoto القادمة في سلسلة Find X7 على أنها عدسة الزوم الأكثر قوة في الصناعة وتعد بمزيد من التنوع في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

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