محافظ الغربية: حريصون على التوسع في مشروعات الرصف وإنشاء المحاور الجديدة

أكد محافظ الغربية طارق رحمي، حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تسهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم /الأحد/، بحضور الدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة قطور، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة.



وشدد رحمى، خلال الجولة، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات؛ بما يحقق رضا المواطنين.