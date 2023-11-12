محافظ كفرالشيخ: 6 معارض للأثاث والأجهزة الكهربائية لدعم 180 أسرة أولى بالرعاية

قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، إنه تم تنظيم 6 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ لتستفيد منها 180 أسرة من الأولى بالرعاية.



وأكد المحافظ- في بيان، اليوم /الأحد/- دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية؛ بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.



وأوضح أن المعارض تخدم قرى "منية المرشد- قندبوله- كوم دميس- العالي- برنبال- معدية مهدي- الدقايبة- البرايشة- الزهراء- الروس- الهردة- خان الجني- مطوبس- القنى- حي مسجد سيدي عامر- حي مسجد سيدي عبدالوهاب- حي المحطة القديمة- حي المستشفى العام" بمركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.