السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة تروسيكل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، لاتهامه وآخر توفي، بالشروع في سرقة مركبة تروسيكل من عامل تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى “م. س. ع”، 34 سنة، عاطل، هو وآخر توفى خلال الواقعة، شرعا في سرقة مركبة تروسيكل من عامل، بأحد الطرق العامة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، وذلك تحت تهديد السلاح النارى فرد خرطوش، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مركبة تروسيكل الخاصة بالمجنى عليه وفرا هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اثناء هروب المتهمين بمركبة التروسيكل اصطدمت بشجرة على الطريق وسقطت المركبة بهم بأحد المصارف الكائنة بدائرة المركز.

وتوفى المتهم الثانى، كما حاز المتهم وزميلة سلاحا ناريا "فرد خرطوش" ، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح طلقة واحدة.