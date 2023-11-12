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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد صباح اليوم الاحد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، السمنة، التقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة (100 مليون صحة) ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة بين صفوف طلبة المدارس الابتدائية بمدرسة مصطفي كامل التجريبية بمدينة بنها. 
 

وقال المحافظ خلال تفقده للحملة إن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بهدف الكشف على عدد  886 الف  طالب وطالبة في عدد 825 مدرسة وعدد فرق المسح بالحملة 110 فريقا ( طبياَ- مدربين) علي أعلي مستوي لفحص طلاب مدارس الريف والحضر.
ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة علي الوجة الأمثل، لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاَعلي صحة أبنائنا من طلبة المدارس كما وجه بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل.


وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية حرصا على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.


وأشاد الهجان بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ المبادرة، موجهاَ بتضافر الجهود أسوة بالعام السابق، حيث تعدت نسبة الإنجاز ٨٠ ٪ ، مؤكداَ على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب ، مؤكداَ على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.


ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ومدير عام التأمين الصحي بالقليوبية ضرورة إجراء المسح الطبي لطلبة المرحلة الابتدائية مع رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والانتهاء من المسح الطبي في الموعد المحدد، وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا.


وأكد د. سيد جلال مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة علي الفرق ضرورة المرور علي المدارس للتأكد من جاهزيتها للتسهيل على الفرق الطبية آداء مهامها دون معوقات، ووجه منسقي الحملة ولجان الإشراف المركزية والفرعية وفرق المتابعة بضرورة المتابعة الدقيقة لسير أعمال المبادرة، والتعاون من جانب إدارات الفرع والتنسيق فيما بينهم لدعم المبادرة في الوصول إلي جميع الطلبة.


وأوضح أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا، ومرض التقزم (قصر القامة ) ويتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وسمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، لافتاَ أنه فى حال إكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال أثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماماَ.


واكدت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اننا نستهدف تخريج جيل صحيح للمجتمع، والقضاء على العادات الغير صحية والغذائية من خلال حملات التوعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.

القليوبية الفحص الطبى الشامل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر المنظومة الصحية المعاهد الأزهرية أمراض سوء التغذية تطوير المنظومة الصحية طلاب المرحلة الابتدائية

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