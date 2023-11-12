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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي.. خصم أكثر من 9000 جنيه على سامسونج S23 Ultra

عرض البلاك فريداي..خصم
عرض البلاك فريداي..خصم أكثر من 9000 جنيه على تحفة سامسونج S2

مع اقتراب موعد البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

وكان من أبرزها ذلك العرض الرائع على موقع أمازون الولايات المتحدة Amazon US يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بتخفيض بقيمة 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 9300 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 900 دولار أمريكي.

وإذا كنت ستنفق 900 دولار، فمن الأفضل أن تحصل على Samsung Galaxy S23 Ultra. ويحتوي هذا الجهاز على شاشة QHD + LTPO كبيرة مقاس 6.8 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وتليفوتوغرافي مزدوج (10 ميجابكسل 10x و10 ميجابكسل 3x) وقلم مدمج.

عرض البلاك فريداي..خصم أكثر من 9000 جنيه على تحفة سامسونج S23 Ultra

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra


يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية في السوق، حيث يتميز بشاشة كبيرة وأداء قوي وكاميرات رائعة.

التصميم

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بتصميم مميز يجمع بين الزجاج والألمنيوم. ويتميز الهاتف بشاشة منحنية الأطراف بقياس 6.8 بوصة، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

الشاشة

تتميز شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra بدقة QHD+ ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10+، مما يوفر جودة صورة رائعة.

الأداء

يعمل هاتف Galaxy S23 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحد أقوى معالجات الهواتف الذكية في العالم. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

الكاميرات

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل (عريضة) + 10 ميجابكسل (تقريب فائق) + 10 ميجابكسل (تقريب فائق) + 12 ميجابكسل (ultrawide). تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية

ويتميز هاتف Galaxy S23 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

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