أعلنت شركة أوبو Oppo ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر في أواخر عام 2021، وهو هاتف Oppo A16K. يأتي الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 4200 جنيه مصري، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

مواصفات Oppo A16K

يتميز هاتف Oppo A16K بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة، مع جودة +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية. يعمل الهاتف بمعالج Helio G35 من ميدياتك، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 أو 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف، فهي مزدوجة العدسة، بدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل هاتف Oppo A16K بنظام التشغيل Android 11، مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

أرخص هاتف Oppo لمحدودي الدخل في مصر

رأي الخبراء

أشاد خبراء التكنولوجيا بالهاتف الجديد من أوبو، واعتبروه خيارًا جيدًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة. حيث يوفر الهاتف مواصفات جيدة مقابل السعر، مع شاشة كبيرة، وكاميرا مزدوجة العدسة، وبطارية كبيرة.

وقال أحد الخبراء: "يعد هاتف Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب، ويوفر مواصفات جيدة تلبي احتياجاتهم اليومية."

التوفر

يتوفر هاتف Oppo A16K في مصر ، في جميع فروع أوبو المعتمدة في جميع أنحاء البلاد ويبدأ سعره من 4000 جنيه مصري.