أفضل موبايل أوبو بسعر منخفض في 2023 هو Oppo A78 4G، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرا جيدة وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول.

التصميم

يتميز Oppo A78 4G بتصميم أنيق وحديث. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل. يتميز الهاتف أيضًا بإطار من الألومنيوم والزجاج، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق. يبلغ سمك الهاتف 7.6 ملم ويزن 180 جرامًا.

الأداء

يعمل Oppo A78 4G بمعالج MediaTek Helio G85. يتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.1 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت.

يوفر الهاتف أداءً جيدًا في جميع المهام اليومية، بما في ذلك التصفح واستخدام التطبيقات والألعاب الخفيفة.

الكاميرا

تتميز Oppo A78 4G بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و 2 ميجابكسل (فائقة السرعة) و 2 ميجابكسل (ماكرو). تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة.

البطارية والسعر

تبلغ سعة بطارية Oppo A78 4G 5000 مللي أمبير في الساعة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 33 وات.

يبدأ سعر Oppo A78 4G من 8400 جنيه مصري.

المميزات:

• تصميم أنيق وحديث

• شاشة كبيرة

• كاميرا جيدة

• أداء قوي

• سعر معقول

العيوب:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار

