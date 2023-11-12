عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأمطار وصلت الصعيد| تحذير عاجل من الأرصاد خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهاء الموجة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس التي بدات من أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد. حيث تشهد البلاد تأثيرًا ملحوظًا لامتداد منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة. 

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل هذه التحذيرات ونقدم لكم نظرة شاملة على تأثيرات هذه الحالة الجوية المتوقعة.

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

شاهد| فضيحة أمام حشد من المشاركين في قمة أوروبا.. وزير يقبل نظيرته الألمانية على الهواء


تحليل حالة الطقس

فرص سقوط الأمطار

وتشير التحذيرات إلى احتمالية سقوط الأمطار في عدة مناطق في مصر. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار متفاوتة الشدة، وقد تصاحبها بالرعد في بعض الأماكن. الجمهورية بأكملها قد تشهد هذه التأثيرات، مع التركيز على المناطق الشمالية والوجه البحري.

 

التأثير على القاهرة الكبرى

ومن المتوقع أن تصل هذه الحالة الجوية إلى العاصمة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار في فترة المساء. ويُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة تحديثات الأرصاد الجوية لضمان السلامة العامة.

الجوية الطقس الامطار مصر الرعد الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أمريكا ومجلس الأمن.. كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات القمة العربية

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

موضوعات متعلقة

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

شاهد| فضيحة أمام حشد من المشاركين في قمة أوروبا.. وزير يقبل نظيرته الألمانية على الهواء

أخطاء لا تفعلها| تحذير عاجل من الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت.. خبير تقني يكشف التفاصيل

حفظها مجمدة| لماذا لجأت إسرائيل لسحب حيوانات منوية من قتــلى هجوم حماس؟!.. القصة الكاملة

فدية مقابل فك التشفير| القصة الكاملة لتعطل تطبيق فوري fawry.. حقيقة تسريب بيانات 300 ألف عميل

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد 19 عاما على رحيله.. ماذا حدث في جسد ياسر عرفات قبل وفاته؟

إسرائيل تجري محادثات لتعيين توني بلير منسقا للشئون الإنسانية في غزة

خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

مجزرة جديدة.. الاحتلال يعيد قصف مجمع الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ