الأمطار وصلت الصعيد| تحذير عاجل من الأرصاد خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهاء الموجة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس التي بدات من أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد. حيث تشهد البلاد تأثيرًا ملحوظًا لامتداد منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة.

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل هذه التحذيرات ونقدم لكم نظرة شاملة على تأثيرات هذه الحالة الجوية المتوقعة.



تحليل حالة الطقس

فرص سقوط الأمطار

وتشير التحذيرات إلى احتمالية سقوط الأمطار في عدة مناطق في مصر. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار متفاوتة الشدة، وقد تصاحبها بالرعد في بعض الأماكن. الجمهورية بأكملها قد تشهد هذه التأثيرات، مع التركيز على المناطق الشمالية والوجه البحري.

التأثير على القاهرة الكبرى

ومن المتوقع أن تصل هذه الحالة الجوية إلى العاصمة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار في فترة المساء. ويُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة تحديثات الأرصاد الجوية لضمان السلامة العامة.