مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

مع تطور العاصمة، القاهرة، وزيادة عدد سكانها، تواجه المدينة تحديات عدة تتعلق بالمناطق العشوائية الخطرة. هذه المناطق تشكل تحديًا كبيرًا للسكان والحكومة على حد سواء. وتتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلًا حازمًا وإزالة هذه المناطق غير المخططة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

جهود محافظة القاهرة في مكافحة المناطق العشوائية



وتعمل محافظة القاهرة حاليا بجد على إزالة المناطق العشوائية غير المخططة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق، أكد مصدر في محافظة القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكل قوة على استكمال إزالة منطقة جنوب الحرفيين بحي منشأة ناصر بالمنطقة الغربية بالعاصمة والذي يعد آخر منطقة عشوائية خطرة.

التعاون بين الجهات المختلفة



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع حضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وخليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.