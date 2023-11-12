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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفلان من حديثي الولادة.. استشهاد 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء بغزة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، وفاة 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وذكرت أن عدد الشهداء الذين كانوا مرضى يعالجون في المستشفى جاء بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية وبينهم طفلان من حديثي الولادة.

 

يأتي ذلك فيما صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر في مؤتمر صحفي بان خدمات الاتصالات والإنترنت ستتوقف في قطاع غزة بشكل كامل.

وحدد سدر موعدا للانقطاع الكامل في يوم الخميس القادم، مؤكدا أن ذلك القطع الكامل بسبب نفاد الوقود في القطاع المحاصر من الإحتلال.

كما قال عبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في مؤتمر صحفي:" بدءاً من يوم غد، سنبدأ بفقدان عناصر رئيسية من شبكات الاتصالات في قطاع غزة".


أضاف ملحم:"يأتي هذا نتيجة قرب نفاد الوقود، ما سيؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع مع حلول يوم الخميس".

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف غزة بغارات جوية مميتة ، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات التي صارت عاجزة عن مساعدة الناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت سي إن إن الأمريكية، إن الاحتلال متهم  باستهداف المدنيين عمدا، حيث كان الإجراء الانتقامي الأساسي الذي اتخذته إسرائيل هو الغارات الجوية المتكررة، في حين أن "الحصار الكامل" الذي أمر به يستمر في وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع الفلسطيني.

 

 

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