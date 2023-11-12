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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ريهام حجاج
ريهام حجاج

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

أثارت أسما شريف منير ، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا ، بعد أن وصفت  طليقها بأعظم أب .

ولم تكن هذه المرة هي الأولى لاسيما شريف منير التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا .

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

حذر أحد الخبراء في بريطانيا من تفشي عدوى بكتيرية، خلال الأيام الحالية، منوها إلى أن الموجة التالية من السعال الديكي أصبحت وشيكة.

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تداول مستخدمو السوشيال ميديا صورة للفنانة ريهام حجاج وهي ترتدي الحجاب، ظهرت خلالها بعباءة سوداء وكمامة وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجها محمد حلاوة.

ريهام ريهام حجاج أسما شريف منير تفشي السعال الديكي

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