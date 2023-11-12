نشرة المرأة والصحة.. وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثارت أسما شريف منير ، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا ، بعد أن وصفت طليقها بأعظم أب .

ولم تكن هذه المرة هي الأولى لاسيما شريف منير التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا .

حذر أحد الخبراء في بريطانيا من تفشي عدوى بكتيرية، خلال الأيام الحالية، منوها إلى أن الموجة التالية من السعال الديكي أصبحت وشيكة.

تداول مستخدمو السوشيال ميديا صورة للفنانة ريهام حجاج وهي ترتدي الحجاب، ظهرت خلالها بعباءة سوداء وكمامة وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجها محمد حلاوة.