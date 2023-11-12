نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت الفنانة سهر الصايغ، لحادث مروع، أدى إلى تهشم سيارتها، ونجاتها من الموت، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن.

وأعلنت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من الموت المحقق.

وكتبت سهر الصايغ في منشورها عبر فيسبوك: «الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل.. مش ده المهم .. المهم إني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال.. أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال .. شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الأسفلت .. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم .. حقيقي مصر فيها رجالة».

حادث سهر الصايغ

حادث سهر الصايغ

تكريم سهر الصايغ

يذكر أن نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها علىجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سهر الصايغ : "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضرشكراً جزيلاً".

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالدالصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فيلم الباب الأخضر

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولمتظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

مسلسل بابا المجال

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفىشعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.